Сийярто: Наши отношения с Азербайджаном открывают возможности для расширения энегосотрудничества

Высокий уровень отношений между Венгрией и Азербайджаном открывает возможности для расширения энегосотрудничества между двумя странами.

Высокий уровень отношений между Венгрией и Азербайджаном открывает возможности для расширения энегосотрудничества между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе совместного брифинга с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым.

"Война в Украине показала, что сотрудничество Венгрии и Азербайджана имеет большое значение в вопросе энергопоставок, поскольку помогает нам справляться с вызванными ею вызовами. Теперь мы видим, что решение Венгрии о начале стратегических отношений с Азербайджаном было правильным и своевременным",- сказал он.

По словам Сийярто, есть несколько решений, принятых по итогам сегодняшней встречи. "Одно из них - планы углубленно работать над вопросами транспортировки газа и нефти", - сказал он.

"С помощью диверсификации энергопоставок мы продлеваем текущее партнерство. Наша точка зрения заключается в том, что мы ищем ресурсы в юго-восточном направлении, в таких странах, как Азербайджан",- подчеркнул Сийярто.

Министр подчеркнул, что Венгрия намерена увеличить объемы поставок газа из Азербайджана. "Азербайджанская нефть станет неотъемлемой частью энергетической системы Венгрии",- сказал он.