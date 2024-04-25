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Подписан меморандум между SOCAR и Государственной налоговой службой

Подписан меморандум между SOCAR и Государственной налоговой службой Сегодня между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Государственной налоговой службой (ГНС) при Министерстве экономики подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере обучения и развития.
Энергетика
25 апреля 2024 г. 17:43
Подписан меморандум между SOCAR и Государственной налоговой службой

Сегодня между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Государственной налоговой службой (ГНС) при Министерстве экономики подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере обучения и развития.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместную информацию SOCAR и ГНС.

Документ предусматривает обмен опытом в направлении развития знаний и навыков сотрудников путем интенсивного сотрудничества между двумя госучреждениями.

Меморандум о сотрудничестве подписан заместителем начальника ГНС Самирой Мусаевой и вице-президентом SOCAR Зибой Мустафаевой.

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Версия на английском языке ФотоMemorandum signed between SOCAR, Azerbaijan’s State Tax Service
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR ilə Dövlət Vergi Xidməti arasında memorandum imzalanıb

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