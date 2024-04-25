Подписан меморандум между SOCAR и Государственной налоговой службой

Сегодня между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Государственной налоговой службой (ГНС) при Министерстве экономики подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере обучения и развития.
Об этом сообщает Report со ссылкой на совместную информацию SOCAR и ГНС.
Документ предусматривает обмен опытом в направлении развития знаний и навыков сотрудников путем интенсивного сотрудничества между двумя госучреждениями.
Меморандум о сотрудничестве подписан заместителем начальника ГНС Самирой Мусаевой и вице-президентом SOCAR Зибой Мустафаевой.