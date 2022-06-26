Президент Еврокомиссии: Азербайджан - альтернативный партнер в газоснабжении

"Существует множество способов диверсификации в пользу надежных поставщиков, помимо российского газа. США, Норвегия и Азербайджан являются альтернативными партнерами".

"Существует множество способов диверсификации в пользу надежных поставщиков, помимо российского газа. США, Норвегия и Азербайджан являются альтернативными партнерами".

Как передает Report со ссылкой на Publicist 24, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Корень нашей проблемы - наша зависимость от ископаемого топлива, от которого мы должны избавиться", - сказала она.

В документе говорится, что лидеры Европейского союза (ЕС) не смогли договориться о континентальном ценовом пределе цен на газ, потому что интервенция России в Украине подорвала рынки.

Все стало еще хуже, когда ведущий российский поставщик энергоресурсов "Газпром" прекратил или серьезно ограничил поставки газа в 12 государств-членов.

Премьер-министр Италии Марио Драги также хотел предложить ограничения цен на газ в ЕС, но не получил поддержки своих коллег, сообщает Publicist 24.