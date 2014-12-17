Президент Аргентины: за падением мировых цен на нефть стоит политика

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Падение мировых цен на нефть обусловлено не экономическими, а политическим причинами. Такое мнение высказала президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, выступая на открытии саммита Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), который проходит в аргентинском городе Парана, административном центре провинции Энтре-Риос.

По ее словам, "управление мировыми ценами на нефть" подтверждает, что термин "рынок" представляет собой "красивый эвфемизм" для обозначения факторов, "движущих миром вот уже две тысячи лет", которыми являются "политические причины, геополитика и интересы стран".

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что глава аргентинского государства подчеркнула, что рынком сегодня управляет группа влиятельных лиц, представителей крупных компаний, которые "собираются в определенное время в определенном месте и принимают решения о ценах на сырьевые продукты", в том числе "на нефть, которая является основным источником доходов некоторых стран".

Кристина Фернандес де Киршнер также подчеркнула важность интеграции стран крупнейшего торгово-экономического блока региона - Южноамериканского общего рынка, у истоков которого стояли Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. С недавнего времени в состав МЕРКОСУР входит Венесуэла, а уже в следующем году к нему может присоединиться Боливия.