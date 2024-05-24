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Премьеры стран СНГ утвердили концепцию сотрудничества в области энергетики

Премьеры стран СНГ утвердили концепцию сотрудничества в области энергетики Главы правительств стран СНГ утвердили пятилетнюю концепцию сотрудничества в области энергетики и концепцию развития химической промышленности.
Энергетика
24 мая 2024 г. 16:53
Премьеры стран СНГ утвердили концепцию сотрудничества в области энергетики

Главы правительств стран СНГ утвердили пятилетнюю концепцию сотрудничества в области энергетики и концепцию развития химической промышленности.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил премьер России Михаил Мишустин по итогам заседания Совета глав правительств СНГ.

По его словам, концепция и другие отраслевые документы предусматривают активное внедрение самых современных методов и моделей управления крупными энергосистемами, что приведет к уменьшению негативного влияния на окружающую среду.

"Ряд решений касается химической промышленности. Подписана соответствующая концепция, план мероприятий по ее реализации", - отметил Мишустин.

Он сказал, что для роста экономики нужно переходить от экспортно-сырьевой модели к инновационно-инвестиционной.

"Мы сконцентрируемся на создании эффективных ресурсо- и энергосберегающих и, конечно, экологически безопасных производств", - сказал российский премьер.

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