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Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют

Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют В текущий осенне-зимний период населению Узбекистана поставят 10 млрд кубометров природного газа. Во избежание расточительства в потреблении газа, президент страны Шавкат Мирзиёев поручил полностью цифровизировать все этапы поставки газа - от скважины до
Энергетика
25 октября 2022 г. 16:07
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют

В текущий осенне-зимний период населению Узбекистана поставят 10 млрд кубометров природного газа. Во избежание расточительства в потреблении газа, президент страны Шавкат Мирзиёев поручил полностью цифровизировать все этапы поставки газа - от скважины до домов потребителей.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом он заявил в ходе видеоселекторного совещания по подготовке отраслей экономики и социальных учреждений к осенне-зимнему периоду.

Власти также организуют доставку сжиженного газа и угля в населенные пункты и социальные объекты, расположенные далеко от газопроводов. В настоящее время власти городов и регионов принимают меры по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии, сообщили в пресс-службе главы государства.

Министерство энергетики обязано отслеживать обеспеченность населения энергоресурсами в режиме реального времени.

В ходе совещания было отмечено, что до конца года объем выработки электроэнергии в Узбекистане составит 21 млрд кВт/ч, а в начале следующего года - почти 22 млрд кВт/ч электроэнергии.

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