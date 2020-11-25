Поставки российской нефти в Китай сократились

Поставки из Саудовской Аравии также существенно снизились, а Ирак, напротив, нарастил нефтеэкспорт в КНР

Россия снизила поставки нефти в Китай в октябре на 11,2% по сравнению с сентябрем — до 6,64 млн тонн, заняв при этом лидирующую позицию в нефтяном импорте КНР.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.

Поставки из Саудовской Аравии также существенно снизились (-24% месяц к месяцу), составив 5,94 млн тонн. Ирак, напротив, нарастил нефтеэкспорт в КНР в октябре до 4,61 млн тонн (+26% м/м), сместив Бразилию и заняв третье место. Поставки нефти в Китай из Бразилии в прошлом месяце упали почти до 3,24 млн тонн (-28%).

США заняли пятое место в китайском нефтяном импорте, поставив в октябре 1,63 млн баррелей сырой нефти, что почти в два раза меньше, чем в сентябре.

Ранее сообщалось, что Китай в октябре снизил импорт нефти на 12,2% в месячном выражении — до 42,56 млн тонн (10,02 млн баррелей в сутки). Сокращение нефтяного импорта в КНР может стать тенденцией на ближайшие месяцы, поскольку китайские НПЗ стремятся ограничивать закупку и переработать избыточные запасы нефти, отмечает Reuters.