Польская нефтегазовая компания PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях не продлевать контракт на покупку газа, истекающий в конце 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании.

"PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого "ямальского контракта", 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Подписанное вгоду соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает вгоду. Импорт из России вгоду сократился на% и составил околомиллиарда кубометров газа.Недавно PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Контракт с Cheniere Marketing предусматривает получение Польшей вгодах ежегодно околомиллиона тонн СПГ (примерномиллиарда кубометров газа после регазификации), а спогод - помиллиона тонн (миллиарда кубов после регазификации). Контракт с Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшумиллионов тонн сжиженного газа в год в течениелет, что соответствуетмиллиарда кубометров газа после регазификации.