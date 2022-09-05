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Песков: "Северный поток" возобновит работу, когда снимут санкции

Песков: "Северный поток" возобновит работу, когда снимут санкции Проблемы с прокачкой газа по "Северному потоку" возникли из-за санкций, которые ввели против страны Запада, в том числе Германия и Великобритания. Газопровод возобновит работу в случае снятия санкций.
Энергетика
5 сентября 2022 г. 13:39
Песков: Северный поток возобновит работу, когда снимут санкции

Проблемы с прокачкой газа по "Северному потоку" возникли из-за санкций, которые ввели против страны Запада, в том числе Германия и Великобритания. Газопровод возобновит работу в случае снятия санкций.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует", - отметил он.

Он напомнил, что сейчас у трубопровода остался рабочим один агрегат — и тот дает сбои, и там продолжаются поломки.

"Система имела разные возможности для резервирования, сейчас из-за санкций эти возможности для резервирования исчезли, и фактически все держится на одном вот этом агрегате, который уже нуждается в серьезном обслуживании", - сказал он, отметив, что санкции мешают обслуживать агрегаты.

С 31 августа "Северный поток" полностью остановили на ремонт, прокачку планировалось возобновить с 3 сентября. 2 сентября "Газпром" объявил, что остановит работу газопровода на неопределенное время из-за выявленной утечки масла.

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