Перспективы расширения Shell зависят от сланцевой добычи

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Перспективы расширения нефтегазовых операций Royal Dutch Shell в ближайшее десятилетие будут зависеть от сланцевой добычи. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом заявил в интервью Financial Times глава компании Бен ван Берден.

Это заявление стало очередным подтверждением того, что западные энергетические группы возлагают надежды на экспансию этих "нетрадиционных ресурсов". Он заявил, что ключевыми для долгосрочного будущего Shell являются химическая промышленность, электроэнергия и биотопливо, а сжигание ископаемого топлива в дальнейшем повлечет за собой новые экологические проблемы. Но при этом компания также планирует экспансию своего бизнеса в направлении традиционной нефтегазовой добычи, фокусируясь на сланцевых месторождениях в США, Канаде и Аргентине.

В зависимости от цен на нефть в 2020-х гг., подчеркнул Берден, Shell, вероятно, будет продолжать инвестировать в сланец, чтобы расширить это направление бизнеса в короткие сроки: "Конкуренты Shell, например, ExxonMobil и Chevron, придерживаются такой же стратегии, оценивая американские запасы сланцевой нефти и газа в качестве главного источника добычи в ближайшие несколько лет".

Shell наращивает инвестиции в Пермском бассейне в Техасе и Нью-Мексико, а также в сланцевый бассейн Duvernay в провинции Альберта. К концу десятилетия компания планирует удвоить совокупный объем нетрадиционной нефтегазовой добычи с 250 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день в прошлом году до 500 тыс. баррелей к концу десятилетия. За последние два года Shell сократила затраты на бурение и завершение каждой скважины в Пермском бассейне на 35% и рассчитывает на положительный поток наличности от сланцевых операций к 2019 году. Сокращение издержек и восстановление цен на нефть предвещает активный рост прибыли от сланцевого производства, уверен Берден.

За последние месяцы Shell сделала несколько шагов в направлении укрепления своих позиций в энергетической отрасли, заключив сделку на покупку техасской электроэнергетической группы MP2, сети зарядных станций для электромобилей NewMotion, а также британского энергетического ритейлера First Utility.

"Через 20, 30, 40, 50 лет электроэнергетический сегмент будет составлять доминирующую долю в энергетической системе в целом. На данный момент он составляет лишь 18%, но к концу века его доля превысит 50%. Так что мы просто не можем позволить себе упустить эту возможность", - резюмировал Берден.