Парвиз Шахбазов встретился с председателем ГА ООН

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Тринидада и Тобаго при ООН.

"Высоко ценю вклад Азербайджана в Неделю устойчивого развития ООН и особенно в Цели устойчивого развития в направлении укрепления энергетической безопасности Европы. Я приветствую усилия Азербайджана по ускорению перехода к "зеленой" энергетике и его обязательство содействовать энергетическому переходу во время COP29", - отметил он.