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Парвиз Шахбазов встретился с председателем ГА ООН

Парвиз Шахбазов встретился с председателем ГА ООН Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом.
Энергетика
21 апреля 2024 г. 01:54
Парвиз Шахбазов встретился с председателем ГА ООН

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Тринидада и Тобаго при ООН.

"Высоко ценю вклад Азербайджана в Неделю устойчивого развития ООН и особенно в Цели устойчивого развития в направлении укрепления энергетической безопасности Европы. Я приветствую усилия Азербайджана по ускорению перехода к "зеленой" энергетике и его обязательство содействовать энергетическому переходу во время COP29", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov BMT BA-nın prezidenti ilə görüşüb

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