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Парвиз Шахбазов: Производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 4%

Парвиз Шахбазов: Производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 4% Согласно оперативным данным, в 2022 году производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 4% и составило 28 млрд 988,5 млн кВтч.
Энергетика
16 января 2023 г. 10:33
Парвиз Шахбазов: Производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 4%

Согласно оперативным данным, в 2022 году производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 4% и составило 28 млрд 988,5 млн кВтч.

Как сообщает Report, об этом на своем аккаунте в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"В январе-декабре 2 млрд 7043,3 млн кВт/ч электроэнергии было произведено тепловыми электростанциями, а 1 млрд 945,2 млн кВт/ч электроэнергии было произведено из возобновляемых источников, включая гидроэнергетику", - добавил министр.

По его словам, экспорт электроэнергии составил 3 млрд 003,8 млн кВтч, а импорт - 137,1 млн кВтч.

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Версия на английском языке Minister Shahbazov says electricity production in Azerbaijan up 4%
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı 4 % artıb”

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