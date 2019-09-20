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Пакистан втрое увеличит импорт СПГ

Пакистан одобрил строительство пяти СПГ-терминалов в стране

Министр энергетики Пакистана Омар Айюб Хан заявил, что Исламабад одобрил строительство пяти терминалов сжиженного природного газа (СПГ-терминалов) на территории страны. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Благодаря сооружению терминалов планируется трехкратное увеличение объемов пакистанского импорта СПГ. В проекте примут участие несколько зарубежных компаний, включая американскую Exxon Mobil Corp и британо-голландскую Royal Dutch Shell. 

Отмечается, что терминалы могут быть введены в эксплуатацию в течение трех лет.

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