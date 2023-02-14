ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2023 году

ОПЕК чуть улучшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году. Ожидается рост на 2,3 млн баррелей в сутки, до 101,87 млн баррелей в сутки. Оценка по 2022 году сохранена на уровне 2,5 млн баррелей в сутки.

ОПЕК чуть улучшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году. Ожидается рост на 2,3 млн баррелей в сутки, до 101,87 млн баррелей в сутки. Оценка по 2022 году сохранена на уровне 2,5 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в февральском докладе организации.

"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год остается неизменным по сравнению с оценкой прошлого месяца, на уровне 2,5 млн баррелей в сутки… В 2023 году прогноз роста мирового спроса на нефть немного повышен, на 0,1 млн баррелей в сутки, до 2,3 млн баррелей в сутки", - сказано в отчете.

В 2023 году, по прогнозам ОПЕК, в странах ОЭСР рост составит 0,4 млн баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 2 млн баррелей в сутки.