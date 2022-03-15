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ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2022 году

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2022 году ОПЕК сохранила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в России в 2022 году до 11,76 млн баррелей в сутки, увеличение к прошлому году составит 0,96 млн баррелей в сутки.
Энергетика
15 марта 2022 г. 17:52
ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2022 году

ОПЕК сохранила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в России в 2022 году до 11,76 млн баррелей в сутки, увеличение к прошлому году составит 0,96 млн баррелей в сутки.

Об этом передает Report со ссылкой на мартовский доклад ОПЕК.

В документе говорится о том, что из-за текущих геополитических событий оценка может быть пересмотрена.

Ожидается, что в 2022 году объем добычи жидких углеводородов в России увеличится на 0,96 млн баррелей в сутки и составит в среднем 11,76 млн баррелей в сутки, текущая оценка по сравнению с предыдущей осталась неизменной.

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