ОПЕК призвала производителей сланцевой нефти из США ограничить добычу

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо призвал производителей сланцевой нефти из США внести свой вклад в меры ОПЕК по сокращению излишних запасов нефти на рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил на конференции Ceraweek в Нью-Дели.

"Мы призываем наших друзей из сланцевых провинций Северной Америки разделить с нами всю ответственность со всей серьезностью, которой она заслуживает", - сказал он, добавив, что того требует перенасыщенный рынок.

Баркиндо также выразил надежду, что не только американские, но и другие производители присоединятся к мерам ОПЕК по сокращению добычи нефти.

Как ожидалось ранее, добыча нефти в США в этом году вырастет на 10%, главным образом за счет сланцевиков, и превысит 10 млн баррелей в сутки. Сейчас ежесуточная добыча нефти в США составляет 9,56 млн баррелей в сутки.