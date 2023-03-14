ОПЕК повысил оценку добычи нефти вне организации в 2023 году

ОПЕК повысил оценку добычи нефти вне организации в 2023 году на 190 тыс. баррелей в сутки, ждет ее роста по сравнению с прошлым годом до 67,2 млн баррелей в сутки.

ОПЕК повысил оценку добычи нефти вне организации в 2023 году на 190 тыс. баррелей в сутки, ждет ее роста по сравнению с прошлым годом до 67,2 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из мартовского доклада организации.

Оценка показателя в первом квартале увеличена на 350 тыс. баррелей в сутки по сравнению с февральской оценкой, до 67,07 млн баррелей в сутки, во втором - на 30 тыс., до 66,68 млн. Прогноз на третий квартал увеличен на 200 тыс. баррелей в сутки, до 67,19 млн баррелей в сутки, а на четвертый - на 210 тыс., до 67,86 млн.

Прогнозируется, что наибольшими драйверами роста предложения в 2023 году станут США, Бразилия, Норвегия, Канада и Казахстан, а наибольшее снижение добычи ожидается в России.