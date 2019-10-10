ОПЕК повысил прогноз добычи нефти в Азербайджане в 2020 году

Прогноз Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по добыче нефти в Азербайджане в 2020 году увеличен на 10 тысяч баррелей в сутки, до 790 тысяч баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в октябрьском отчете организации.

В отчете отмечается, что добыча нефти и газового конденсата в Азербайджане снизилась на 0,03 млн баррелей в сутки до 0,77 млн б/c. Добыча сырой нефти снизилась на 18 тысяч б/c, до 0,68 миллиона б/c. Таким образом, оценка добычи нефти за третий квартал 2019 года была пересмотрена в сторону понижения на 12 тысяч баррелей в день, до 0,79 млн баррелей в сутки, что ниже на 0,01 млн б/c по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ожидаемый в 2019 году объем поставки нефти из Азербайджана после снижения на 12 тысяч баррелей в день в третьем квартале 2019 года составит в среднем 0,79 млн б/c, что означает сокращение на 0,02 млн/c.

Отметим, что в рамках соглашения, подписанного 10 декабря 2016 года в Вене, Азербайджан взял на себя обязательство о сокращении добычи на 35 тысяч баррелей в сутки.

На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря 2018 года, достигнута договоренность о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. С 1 июля текущего года действие соглашения продлено до конца первого квартала 2020 года.