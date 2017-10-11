ОПЕК обнародовал последние прогнозы по Азербайджану

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане добыча нефти в 2017 году сократится на 60 тыс. баррелей в день или 7,06% и составит 790 тыс. баррелей в день.

Как сообщает Report, об этом говорится в месячном обзоре нефтяного рынка ОПЕК (OPEC Monthly OİL Market Report).

Согласно докладу, в 2017 году в странах вне картеля – США, Бразилии, Канаде, Гане, Конго и Норвегии добыча увеличится, в Азербайджане, Китае и Мексике сократится. Наибольший рост добычи будет наблюдаться в США (600 тыс. баррелей/день).

В Азербайджане добыча нефти продолжит сокращаться в 2018 году. Предположительно, объемы добычи сократятся на 50 тыс. баррелей в день или 6,3%, до 740 тыс. баррелей в день. США вновь опередят всех по росту объема добычи, здесь этот показатель прогнозируется на уровне 860 тыс. баррелей в день.