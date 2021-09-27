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ОПЕК: Нефтяному сектору потребуется почти $12 трлн инвестиций

ОПЕК: Нефтяному сектору потребуется почти $12 трлн инвестиций Нефтяной отрасли потребуются инвестиции в размере 12 трлн долларов США для компенсации сокращения капиталовложений
Энергетика
27 сентября 2021 г. 19:55

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) полагает, что нефтяной отрасли потребуются к 2045 году инвестиции в размере около 12 трлн долларов США для компенсации сокращения капиталовложений, вызванного различными факторами, в том числе пандемией нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генсек организации Мухаммед Баркиндо, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

Как отметил Баркиндо, в ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook (WOO), который опубликуют во вторник, будут представлены следующие оценки: "Отрасли потребуется почти 12 трлн долларов США с настоящего времени и до 2045 года для восстановления в свете того, что мы потеряли в 2015 и 2016 годах. Два года подряд сокращались инвестиции. В совокупности более чем на 50%".

Он добавил, что в 2020 году в свете пандемии сокращение инвестиций составило около 30%.

"Откуда мы сможем получить эти огромные капиталовложения? От правительств или с глобальных финансовых рынков? Думаю, очевидно, что и первым, и вторым придется сыграть свою роль", - добавил Баркиндо.

По его мнению, это будет необходимо для поддержания достаточных объемов поставок и для гарантий безопасности поставок в перспективе от среднесрочной до долгосрочной.

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