Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало в срочном порядке реализовать вердикт Европейского суда юстиции по OPAL и запретило компании - оператору OPAL Gastransport GmbH участвовать в дополнительных аукционах на мощности газопровода, которые подпадают под судебное решение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении регулятора.

"С точки зрения Федерального сетевого агентства, OPAL Gastransport со времени принятия решения суда запрещено проводить дополнительные аукционы затронутых транзитных мощностей. Это в особенности касается аукциона для октября, который должен состояться 16 сентября", - отмечается в документе.

Таким образом, как следует из сообщения, "Газпром" не сможет принять участие в аукционе на поставки по OPAL 16 сентября. Регулятор наложит штраф в случае нарушения решения суда.

Регулятор считает, что у " Газпрома" достаточно возможностей для выполнения своих обязанностей по поставкам газа в Евросоюз.

Отметим, что польский энергетический концерн PGNiG выиграл в Суде ЕС дело о газопроводе OPAL. Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну "Газпром" право использовать газопровод на 100%.