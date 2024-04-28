Oman LNG подписала с TotalEnergies контракт на поставку 800 тыс. тонн СПГ в год

Оманская компания Oman LNG заключила соглашение с французской TotalEnergies на поставку 800 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

Оманская компания Oman LNG заключила соглашение с французской TotalEnergies на поставку 800 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Oman LNG.

По условиям соглашения, французская компания, которой принадлежит 5,54% акций Oman LNG, будет получать СПГ от оманского производителя в течение 10 лет. Предполагается, что поставки начнутся в 2025 году. Сумму контракта компании не раскрывают.

TotalEnergies также приняла окончательное инвестиционное решение по оманскому проекту Marsa LNG, говорится в заявлении французской компании. Его реализацией займется совместное предприятие под названием Marsa Liquefied Natural Gas, в котором 80% будет принадлежать TotalEnergies, остальные 20% - оманской государственной нефтяной компании OQ.

Проект предусматривает добычу 4,25 млн куб. м природного газа в сутки на месторождении Mabrouk North-East, которое на 33,19% принадлежит совместному предприятию. Добытый газ будет использоваться в качестве сырья для завода Marsa LNG. В рамках проекта компании также планируют построить в оманском порту Сухар завод по производству СПГ мощностью 1 млн тонн в год.