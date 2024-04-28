О нас

Oman LNG подписала с TotalEnergies контракт на поставку 800 тыс. тонн СПГ в год

Oman LNG подписала с TotalEnergies контракт на поставку 800 тыс. тонн СПГ в год Оманская компания Oman LNG заключила соглашение с французской TotalEnergies на поставку 800 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.
Энергетика
28 апреля 2024 г. 08:47
Oman LNG подписала с TotalEnergies контракт на поставку 800 тыс. тонн СПГ в год

Оманская компания Oman LNG заключила соглашение с французской TotalEnergies на поставку 800 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Oman LNG.

По условиям соглашения, французская компания, которой принадлежит 5,54% акций Oman LNG, будет получать СПГ от оманского производителя в течение 10 лет. Предполагается, что поставки начнутся в 2025 году. Сумму контракта компании не раскрывают.

TotalEnergies также приняла окончательное инвестиционное решение по оманскому проекту Marsa LNG, говорится в заявлении французской компании. Его реализацией займется совместное предприятие под названием Marsa Liquefied Natural Gas, в котором 80% будет принадлежать TotalEnergies, остальные 20% - оманской государственной нефтяной компании OQ.

Проект предусматривает добычу 4,25 млн куб. м природного газа в сутки на месторождении Mabrouk North-East, которое на 33,19% принадлежит совместному предприятию. Добытый газ будет использоваться в качестве сырья для завода Marsa LNG. В рамках проекта компании также планируют построить в оманском порту Сухар завод по производству СПГ мощностью 1 млн тонн в год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
22 апреля 2024 г. 17:48
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
23 апреля 2024 г. 13:38
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт Мир
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт "Мир"
22 апреля 2024 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi