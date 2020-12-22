Оглашены сроки поставки азербайджанского газа в Болгарию

До начала октября следующего года Болгария будет получать природный газ через временный возможный пункт доставки - «Башню», который является точкой соединения TAP с греческой газотранспортной системой

С 31 декабря этого года начинаются поставки азербайджанского природного газа в Болгарию.

Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом было отмечено в ходе очередного заседания правительства.

"Согласно контракту, подписанному между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и болгарской компанией Bulgargas, в ближайшие 25 лет в Болгарию с газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" будет ежегодно поступать 1 миллиард кубометров природного газа", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Бойко Борисов выразил удовлетворение тем, что с 1 января 2021 года уже идет не только диверсификация, но и поставки азербайджанского газа в Болгарию. Транспортировка газа будет осуществлена в эту страну через Грецию.

Министр энергетики Теменужка Петкова отметила важность соглашения с Азербайджаном для реализации приоритетов правительства.

«Контракт даст нам возможность с 31 декабря этого года получить новый для Болгарии, другой источник транспортировки энергоресурсов», - сказала Петкова.

По ее словам, до начала октября следующего года Болгария будет получать природный газ через временный возможный пункт доставки - «Кулата», который является точкой соединения Трансадриатического газопровода (TAP) с греческой газотранспортной системой: "Тем временем мы продолжаем строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB). Точка соединения между TAP и IGB - Комотини, которая станет точкой доставки азербайджанского газа после этого переходного периода, то есть через несколько месяцев. Задержка со строительством межсетевой линии связана с пандемией COVID-19".

Отметим, что IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспия. Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.

TAP – европейская ветвь "Южного газового коридора", связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортировано 10 млрд кубометров природного газа. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза, до 20 млрд кубометров в год.