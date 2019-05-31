Действие нового контракта "Газпрома" с Туркменией может начаться с III квартала 2019 года

Новый среднесрочный контракт на покупку "Газпромом" туркменского газа может начать действовать с третьего квартала 2019 года.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии совета глав правительств СНГ, который пройдет в пятницу в Туркменистане, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"По результатам договоренностей, достигнутых в марте и апреле 2019 года, по линии ПАО "Газпром" подписан краткосрочный контракт на закупку туркменского газа. В настоящее время идет согласование среднесрочного контракта купли-продажи газа с ГК "Туркменгаз", вступление в силу которого предполагается с III квартала 2019 года", - сказал он.

Приходько также сообщил, что в ходе визита председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в Туркмению предполагается обсуждение других направлений сотрудничества в энергетике, в том числе в сфере разведки и добычи энергоносителей на Каспии.