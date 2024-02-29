Обсужден ход реализации проекта ВЭС в Азербайджане

Азербайджан обсудил с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии ход реализации проекта ветряной электростанции (ВЭС) в нашей стране.

Азербайджан обсудил с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии ход реализации проекта ветряной электростанции (ВЭС) в нашей стране.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсети "X".

"Сотрудничество с инвесторами из этой страны играет важную роль в реализации наших целей по укреплению экономических связей между Саудовской Аравией и Азербайджаном по обеспечению перехода на "зеленую энергию". На встрече с председателем правления компании ACWA Power Мохаммадом Абунайяном состоялся обмен мнениями о совместных инициативах в сфере ВИЭ, ходе реализации проекта ВЭС в Азербайджане, а также возможностях сотрудничества в сфере опреснения морской воды и других проектах", - говорится в публикации.