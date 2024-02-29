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Обсужден ход реализации проекта ВЭС в Азербайджане

Обсужден ход реализации проекта ВЭС в Азербайджане Азербайджан обсудил с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии ход реализации проекта ветряной электростанции (ВЭС) в нашей стране.
Энергетика
29 февраля 2024 г. 16:35
Обсужден ход реализации проекта ВЭС в Азербайджане

Азербайджан обсудил с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии ход реализации проекта ветряной электростанции (ВЭС) в нашей стране.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсети "X".

"Сотрудничество с инвесторами из этой страны играет важную роль в реализации наших целей по укреплению экономических связей между Саудовской Аравией и Азербайджаном по обеспечению перехода на "зеленую энергию". На встрече с председателем правления компании ACWA Power Мохаммадом Абунайяном состоялся обмен мнениями о совместных инициативах в сфере ВИЭ, ходе реализации проекта ВЭС в Азербайджане, а также возможностях сотрудничества в сфере опреснения морской воды и других проектах", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Saudi ACWA Power discuss progress of wind farm project
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı külək elektrik stansiyası layihəsinin icra vəziyyəti müzakirə edilib

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