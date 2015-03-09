​Обнародована дата закладки фундамента TANAP в Турции

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ 17 марта в турецком городе Карс состоится церемония закладки фундамента проекта TANAP (Трансанатолийский газопровод).

Как сообщает Report со ссылкой на "Hurriyet.com", об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз. По его словам, если не возникнет каких-либо проблем, 17 марта в Карсе на уровне президентов состоится церемония закладки фундамента проекта TANAP.

Согласно информации, на мероприятии ожидается также участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева.