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НОВАТЭКу разрешили выкупить у TotalEnergies долю в "Тернефтегазе"

НОВАТЭКу разрешили выкупить у TotalEnergies долю в "Тернефтегазе" НОВАТЭК получила разрешение российских властей на сделку по покупке 1 714 180 106 акций "Тернефтегаз", принадлежащих французской компании TotalEnergies.
Энергетика
5 сентября 2022 г. 17:32
НОВАТЭКу разрешили выкупить у TotalEnergies долю в Тернефтегазе

НОВАТЭК получила разрешение российских властей на сделку по покупке 1 714 180 106 акций "Тернефтегаз", принадлежащих французской компании TotalEnergies.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

"Надеюсь, что компания НОВАТЭК, так как это было до сих пор, будет вносить свой существенный заметный вклад в развитие не только отрасли, но и регионов. Как мне докладывал и министр энергетики Николай Шульгинов и курирующий вице-премьер Александр Новак, и министр финансов Антон Силуанов — финансовый результат этого года у компании будет очень хороший", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки. Он добавил, что уровень выплачиваемых дивидендов тоже будет "солидным".

После его положительных прогнозов акции компании выросли на 4% и по состоянию на 16.09 мск составили 1 196 руб. Максимально бумаги НОВАТЭКа росли на 4,4%, до 1 999 руб., впервые с 11 апреля.

25 августа российские власти дали свое согласие на предполагаемую продажу НОВАТЭКу 49% акций "Тернефтегаза", разрабатывающего Термокарстовое газоконденсатное месторождение. Ранее Путин запретил иностранным акционерам из "недружественных" стран продажу стратегических активов в сфере ТЭК без специального решения.

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Версия на английском языке NOVATEK allowed to buy stake in Terneftegaz from TotalEnergies

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