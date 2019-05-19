​Новак заявил, что Россия в мае перевыполнит сделку ОПЕК+

Россия в мае выполнит обязательства в рамках сделки ОПЕК+ чуть более чем на 100%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в преддверии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"В мае будет несколько выше, чем 100%", - сказал он.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ может рассмотреть рекомендации по смягчению ограничений добычи нефти в рамках соглашения, сообщил Новак.

"Мы в целом привержены тому, чтобы совместно координировать рынок. При этом мы должны оперативно реагировать на ту ситуацию, которую видим во втором полугодии. В том числе, при наличии роста спроса готовы рассматривать и смягчение тех параметров, частичного восстановления добычи. Это те вопросы, которые мы будем обсуждать сегодня", - сказал он.