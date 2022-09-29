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Нидерланды отозвали лицензию у компании-оператора "Турецкого потока"

Нидерланды отозвали лицензию у компании-оператора "Турецкого потока" Центральное управление импорта и экспорта Нидерландов (CDIU) отозвало лицензию "дочки" "Газпрома" South Stream Transport B.V. в проекте "Турецкий поток".
Энергетика
29 сентября 2022 г. 17:35
Нидерланды отозвали лицензию у компании-оператора Турецкого потока

Центральное управление импорта и экспорта Нидерландов (CDIU) отозвало лицензию "дочки" "Газпрома" South Stream Transport B.V. в проекте "Турецкий поток".

Как передает Report со ссылкой на "Радио Свобода", в распоряжении которого оказались внутренние документы компании за подписью главного исполнительного директора компании Олега Аксютина.

Нидерландская "дочка" занимается эксплуатацией и обслуживанием газопровода "Турецкий поток". Из документов следует, что CDIU 17 августа проинформировало компанию о досрочном отзыве лицензии с 17 сентября. Газопровод фактически должен был быть остановлен 17 сентября, а это значит, что Венгрия и Сербия могут остаться без газа.

Таким образом, компания South Stream Transport B.V. также не может больше экспортировать в Россию оборудование и материалы, которые находятся в санкционных списках ЕС. В другом письме, подписанном начальником отдела контрактов Деяном Калайджиевым, сотрудникам предписывается уведомить поставщиков компании о немедленной приостановке контрактов – с 16 сентября 2022 года.

По информации "Радио Свобода", в компании подали заявку на новую лицензию, однако никто не знает, будет ли она выдана.

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