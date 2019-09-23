Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к утечке нефти в Польше

Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к утечке нефти на территории Польши

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении польского оператора "Дружбы" PERN.

"Минувшим вечером в районе города Тлушч под Варшавой произошла утечка нефти из нефтепровода "Дружба", - отмечается в сообщении.

По данным оператора, авария случилась "в результате попытки нелегальной врезки в магистраль, транспортирующей сырье, из которого производится бензин и дизельное топливо".

По данным спасателей, нефть разлилась на площади около 30 квадратных метров. PERN заявляет, что утечка уже ликвидирована и работа нефтепровода полностью восстановлена.

PERN поставляет по "Дружбе" нефть на НПЗ в Польше и Германии.