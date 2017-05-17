Нефтяные запасы в США неожиданно показали рост

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Запасы сырой нефти в США с 6 по 12 мая увеличились на 0,882 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой Forexpf.Ru, это следует из опубликованных данных Американского института нефти (API). Запасы сырой нефти выросли вопреки прогнозу агентства Bloomberg, предсказывавшего их сокращение на 2,673 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, за неделю сократились на 1,79 млн баррелей.

Напомним, что данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют официальной еженедельной статистике Энергетической информационной администрации (EIA), которая сегодня подтвердит или опровергнет цифры от API. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,36 млн баррелей.

Аналитическая группа Report отмечает, что рост нефтяных запасов вопреки прогнозам аналитиков спровоцировал падение цен на нефть марки Brent на 0,8% - до 51,25 доллара за баррель.

В ближайшие дни прогнозируется рост нефтяных цен до 55 долларов за баррель на фоне ожиданий продления соглашения ОПЕК об ограничении добычи на майском заседании организации. Рост цен выше этой отметки возможен только в случае еще большего сокращения нефтедобычи.