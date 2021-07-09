Нефтяной гигант рассказал о затмившем великие потрясения кризисе

За 70 лет энергетика сталкивалась с целым рядом драматических событий

Нефтяной гигант BP в своем годовом обзоре пишет, что пандемия коронавируса в прошлом 2020 году затмила собой все прежние глобальные кризисы, с которыми сталкивалась мировая энергетика.

Как передает Report со ссылкой на Prime, в обзоре нефтяного и газового гиганта, посвященному ситуации в отрасли, говорится, что за 70 лет — а именно столько времени компания составляет такие отчеты — энергетика сталкивалась с целым рядом драматических событий. Это и Суэцкий кризис в 1956 году, и недавняя катастрофа на "Фукусиме" в 2011 году.

"Все эти события стали великими потрясениями для глобальной энергетики. Но все они бледнеют на фоне событий прошлого года", — отметил главный экономист BP Спенсер Дейл.

Из-за пандемии мировое производство нефти сократилось на 6,6 миллиона баррелей в сутки. Это стало рекордным снижением в послевоенной истории.

В начале пандемии — весной 2020 года — потребление буквально рухнуло. В апреле спрос снизился на 20 миллионов баррелей в день по отношению к докоронавирусному уровню. Это не имело прецедента в истории отрасли ранее.

BP напоминает, что договоренности в формате ОПЕК+ в марте 2020 года по вопросу добычи нефти не были достигнуты. В итоге отрасль некоторое время столкнулась с ценовой войной.

В 2020 году средняя цена сорта Brent составляла 41,84 долларов США за баррель и это был самый низкий уровень с 2004 года. До рекордных минимумов падали и цены на газ. Потребление сократилось на 81 миллиард кубометров или на 2,3%.

В наибольшей степени это затронуло добывающие страны:

Россию (минус 33 миллиарда кубометров)

кубометров) США (минус 17 миллиардов кубометров)

При этом в Китае и Иране потребление, напротив, выросло (плюс 22 и 10 миллиардов кубометров соответственно).