Нефть торгуется разнонаправленно на фоне роста добычи в Ливии

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в понедельник на укреплении курса доллара к мировым валютам и увеличении добычи "черного золота" в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по состоянию на 19.02 мск стоимость апрельского фьючерса на североморскую смесь нефти марки Brent уменьшалась на 2,62% - до 60,98 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,09% - до 50,31 доллара за баррель.

Курс доллара вырос до 11-летнего максимума к основным мировым валютам на сокращении спроса на китайский юань и валюты развивающихся азиатских стран. Уменьшение спроса было вызвано снижением процентных ставок в Китае.

Негативное влияние на стоимость нефти также оказывают новости об увеличении добычи в Ливии более чем до 400 тыс. баррелей в сутки.