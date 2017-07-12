Нефть растет в цене

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ На неделе 1-7 июля запасы сырой нефти в США сократились на максимальную с прошлого сентября величину - 8,13 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в докладе Американского института нефти (API). Аналитики ожидали снижения запасов нефти на 2,9 млн баррелей. Согласно докладу API, за неделю запасы бензина в США снизились на 0,801 млн баррелей. Запасы нефти в Кушинге упали на 2,03 млн баррелей, что является максимальным значением с февраля 2014 года.

Напомним, что данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют официальной еженедельной статистике Энергетической информационной администрации (EIA), которая сегодня подтвердит или опровергнет цифры от API. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,85 млн баррелей, что может спровоцировать рост цен на нефть.

Аналитическая группа Report отмечает, что цена на нефть сорта Brent начала расти на фоне этих известий и в настоящее время торгуется на 1,7% дороже - по 48,3 долларов/баррель. По этой причине прогнозируется колебание нефтяных цен в диапазоне 42-52 долларов за баррель к концу года.