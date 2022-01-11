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Нефть подорожала из-за опасений о перебоях поставок из Казахстана

Нефть подорожала из-за опасений о перебоях поставок из Казахстана Мировые цены на нефть во вторник утром растут, в то время как инвесторы сохраняют опасения перебоев с ее экспортом из Казахстана.
Энергетика
11 января 2022 г. 09:32
Нефть подорожала из-за опасений о перебоях поставок из Казахстана

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, в то время как инвесторы сохраняют опасения перебоев с ее экспортом из Казахстана.

Как передает Report, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,43%, до 81,22 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до 78,73 доллара.

По мнению газеты The Wall Street Journal, рост цен на нефть сейчас обусловлен опасениями по поводу перебоев ее поставок из Казахстана.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы.

Нефть в Казахстане как раз добывается в основном на западе страны, на Каспии. А нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря.

Также, по словам аналитиков, инвесторы, вероятно, ожидают новостей о распространении штамма "омикрон" в Китае. "Есть опасения, что растущее число случаев заражений может привести к еще большему ограничению транспортного движения, что снизит спрос у одного из крупнейших в мире потребителей нефти", — считают эксперты.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstandan tədarüklə bağlı narahatlıq dünya bazarında nefti bahalaşdırıb
Версия на английском языке Oil rises on fears of supply interruptions from Kazakhstan

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