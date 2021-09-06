Нефть подешевела на новостях о снижении цен Saudi Aramco

Мировые цены на нефть в понедельник с самого утра находятся в "красной" зоне, негативом для котировок, в частности, послужило сообщение о том, что Saudi Aramco понизила октябрьские отпускные цена на нефть для покупателей из остальной Азии, свидетельствуют

Мировые цены на нефть в понедельник с самого утра находятся в "красной" зоне, негативом для котировок, в частности, послужило сообщение о том, что Saudi Aramco понизила октябрьские отпускные цена на нефть для покупателей из остальной Азии, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 14.37 (по бакинскому времени) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизалась на 0,66%, до 72,13 доллара США за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,65%, до 68,83 доллара США за баррель.

Нефтяные инвесторы оценивают решение нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая, по данным агентства Bloomberg, понизила октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, при этом в два раза сильнее, чем ожидали аналитики.

В частности, компания понизила для азиатских покупателей отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на 1,3 доллара США за баррель, так что премия к региональному бенчмарку составит 1,7 доллара США. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали понижения лишь на 0,6 доллара США.

Такое решение последовало спустя несколько дней после того, как ОПЕК+ заявила о продолжении наращивания добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.