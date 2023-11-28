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Нефть незначительно подорожала после снижения накануне

Нефть незначительно подорожала после снижения накануне Цены на нефть эталонных марок повысились утром во вторник после снижения днем ранее.
Энергетика
28 ноября 2023 г. 09:37
Нефть незначительно подорожала после снижения накануне

Цены на нефть эталонных марок повысились утром во вторник после снижения днем ранее.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 80,10 доллара за баррель, что на 12 центов выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 10 центов и составили 74,96 доллара за баррель.

В центре внимания участников рынка остается встреча министров стран ОПЕК+, которая состоится 30 ноября. Она была перенесена с 26 ноября из-за разногласий внутри группы.

Встреча ОПЕК+ станет самым важным событием этой недели "не только потому, что любое решение будет иметь прямые последствия для цен и инфляции, но и из-за того, что заседание уже было отложено на четыре дня", отметил старший аналитик OANDA Крейг Эрлам.

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