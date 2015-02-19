Нефть на мировом рынке упала

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) упала на 2,67% или 1,39 долларов и составила 52,14 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 3,30% или 2,00 доллара и составила 60,53 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 59 долларов/баррель.