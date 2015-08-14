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    ​Нефть на мировом рынке подешевела

    Стоимость нефти марки WTI снизилась до 42,23 долларов/баррель

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,85 долларов или 1,97% и составила 42,23 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 0,89% или 0,44 долларов и составила 49,66 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 48 доллар/баррель.

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