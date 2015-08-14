​Нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,85 долларов или 1,97% и составила 42,23 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 0,89% или 0,44 долларов и составила 49,66 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 48 доллар/баррель.