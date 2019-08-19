Нефть дорожает на данных об атаке на саудовское месторождение

Нефть дорожает на данных об атаке на объекты Saudi Aramco

19 августа, 2019 09:52

https://report.az/storage/news/9540bb6bdad740864b92a0b949177bcb/9a736791-febc-4d7f-acb2-141ba02a30fa_292.jpg Цены на нефть растут в понедельник на фоне опасений относительно добычи сырья в Саудовской Аравии, вызванных сообщениями об атаке дронов на месторождение в стране, свидетельствуют данные торгов. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по состоянию на 7.45 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,09%, до 59,28 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,97%, до 55,34 доллара за баррель.В субботу мятежники из правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) сообщили, что предприняли атаку с использованием десяти дронов на НПЗ и месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии, которая стала их крупнейшей операцией на территории королевства вдали от границы с Йеменом с момента начала военных действий арабской коалиции в стране в 2015 году. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что атака беспилотников со взрывчаткой по объектам нефтяной госкомпании Saudi Aramco привела к пожару на газовом заводе, который удалось локализовать.Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), мнение которого приводит агентство Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по состоянию намск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на%, додоллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на%, додоллара за баррель.В субботу мятежники из правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) сообщили, что предприняли атаку с использованием десяти дронов на НПЗ и месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии, которая стала их крупнейшей операцией на территории королевства вдали от границы с Йеменом с момента начала военных действий арабской коалиции в стране в 2015 году. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что атака беспилотников со взрывчаткой по объектам нефтяной госкомпании Saudi Aramco привела к пожару на газовом заводе, который удалось локализовать.Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), мнение которого приводит агентство Блумберг , полагает, что атака в Саудовской Аравии помогает "поддержать рынок нефти".

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