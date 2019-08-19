Нефть дорожает на данных об атаке на саудовское месторождение

Цены на нефть растут в понедельник на фоне опасений относительно добычи сырья в Саудовской Аравии, вызванных сообщениями об атаке дронов на месторождение в стране, свидетельствуют данные торгов.Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по состоянию на 7.45 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,09%, до 59,28 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,97%, до 55,34 доллара за баррель.В субботу мятежники из правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) сообщили, что предприняли атаку с использованием десяти дронов на НПЗ и месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии, которая стала их крупнейшей операцией на территории королевства вдали от границы с Йеменом с момента начала военных действий арабской коалиции в стране в 2015 году. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что атака беспилотников со взрывчаткой по объектам нефтяной госкомпании Saudi Aramco привела к пожару на газовом заводе, который удалось локализовать.Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), мнение которого приводит агентство Блумберг, полагает, что атака в Саудовской Аравии помогает "поддержать рынок нефти".
Нефть дорожает на данных об атаке на саудовское месторождениеНефть дорожает на данных об атаке на объекты Saudi Aramco
https://report.az/storage/news/9540bb6bdad740864b92a0b949177bcb/9a736791-febc-4d7f-acb2-141ba02a30fa_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Читайте также
Другие новости из категории
- Хошбахт Юсифзаде: Успешная разработка новых месторождений создает условия для сбалансирования нефтяных доходов доходами от газа 17 августа, 2019 / 19:18
- SOCAR добился сохранения стабильного уровня добычи во II квартале 2019 года за счет собственных возможностей 17 августа, 2019 / 18:29
- Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к 62 долларам 17 августа, 2019 / 14:14
- Reuters: хуситы атаковали нефтяные объекты Saudi Aramco 17 августа, 2019 / 14:05
- "Азеригаз" отложил ремонт в Гёйчае, Уджаре и Зардабе 17 августа, 2019 / 12:13
- Завтра в трех районах Азербайджана приостановят газоснабжение 16 августа, 2019 / 18:12
- Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний 16 августа, 2019 / 10:37
- Азербайджанская нефть продолжает дешеветь 16 августа, 2019 / 09:39
- SOCAR открыл 60-ую АЗС в Украине 15 августа, 2019 / 17:40
- "Торговый Дом "Сокар Украина" намерен положительно разрешить конфликтную ситуацию с Украинской энергетической биржей 15 августа, 2019 / 14:08
Economic DepartmentАвтор новости