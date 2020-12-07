Нефть дешевеет на фоне роста заболеваемости коронавирусом

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 1,6%

Цены на нефть, завершившие торги в пятницу на максимумах с марта, опускаются в понедельник на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, будущее направление рынка в значительной мере зависит от того, насколько быстрым будет внедрение вакцин от коронавируса, отмечают эксперты.

Большинство граждан США, вероятно, сможет получить вакцину до второго квартала 2021 года, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 (по бакинскому времени) в понедельник составляет 49,02 доллара США за баррель, что на 0,23 доллара США (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,54 доллара США (1,1%) - до 49,25 доллара США за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет 46,01 доллара США за баррель, что на 0,25 доллара США (0,54%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы увеличились в цене на 0,62 доллара США (1,4%) - до 46,26 доллара США за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 1,6%. Поддержку рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики.

Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу с января 2021 года не на 2 млн б/с, как планировалось, а только на 0,5 млн б/с.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в пятницу о том, что законодатели движутся к принятию компромиссного бюджетного плана. Президент США Дональд Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл, по данным источников Bloomberg, готовы предложить пакет мер поддержки экономики объемом 908 млрд долларов США. "При том, что ОПЕК+ избежала крупного увеличения производства, а также очередного краха альянса, повышение добычи на 500 тыс. б/с вряд ли можно считать благоприятным для "быков" решением, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Переговоры о новом пакете стимулов в США могут поддержать цены на нефть, однако, вероятно, потребуются дальнейшие хорошие новости о вакцинах, чтобы нефть продолжила дорожать".