Акбар Гаджиев: Недочеты в работе "Азеригаз", на которые указал президент, будут устранены в ближайшее время

Недочеты в работе ПО "Азеригаз", на которые указал президент Азербайджана на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, будут устранены в кратчайшие сроки.

Как сообщает Report, об этом рассказал гендиректор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Акбар Гаджиев на совещании, посвященном устранению недочетов, озвученных президентом страны.

Он отметил, что структура анализирует все вопросы, поднятые президентом, предпринимаются необходимые меры: "В настоящее время разрабатывается программа мероприятий по устранению недочетов в ПО".

По его словам, рост числа потребителей приводит к снижению давления в газопроводах, и, в ряде случаев, к перебоям в поставках, в связи с чем планируются работы по замене старого оборудования, газовых линий: "В связи с ростом спроса на газ трубы малого диаметра будут заменены на новые современные подземные полиэтиленовые трубы большего диаметра, а при газификации населенных пунктов будет применяться одноступенчатая система регулирования, которая позволит каждому абоненту использовать индивидуальный регулятор давления газа".

В мероприятии также приняли участие заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов, председатель Агентства по регулированию энергетических вопросов Самир Ахундов и представители ПО.