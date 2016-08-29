Натиг Аббасов: Азербайджан увеличит экспортные возможности сектора энергетики

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ За последние 10 лет в Азербайджане сдано в эксплуатацию 14 электростанций мощностью 3 тыс. МВт, планируется довести их количество до 23, мощность до 7 тыс. МВТ, а также построить электростанции мощностью 2 тыс. МВт, что позволит расширить экспортные возможности энергетической промышленности.

Как передает Report, об этом заявил в своем выступлении заместитель министра энергетики Натиг Аббасов на стартовавшей сегодня в Баку первой Евразийской конференции Международной ассоциации экономики энергетики (IAEE).

Он отметил, что объем подтвержденных газовых запасов Азербайджана равен 2,6 трлн. кубометров, нефтяных запасов – 2 млрд. тонн.

"В настоящее время в Азербайджане добывается ежесуточно 82-88 млн. кубометров газа и 115-120 тыс. тонн нефти с месторождений на море и на суше, в том числе, разрабатываемых совместно с иностранными компаниями месторождений “Шахдениз”, “Азери-Чыраг-Гюнешли”, “Умид” и других", - отметил министр.

"Азербайджан создал коридор Восток-Запад, сейчас проводятся работы по созданию коридора Север-Юг. Новый коридор создаст условия для развития сотрудничества в различных сферах, в том числе и энергетики. Географическое положение Азербайджана позволяет ему играть важную роль в создании любых коридоров", - сообщил Н.Аббасов.