Началась разработка концепции "зеленого пространства" в Карабахе

Ведется работа по привлечению инвесторов к проектам "зеленой энергии"

"С учетом передового международного опыта в Карабахском регионе началась разработка концепции "зеленой зоны" или "зеленого пространства", которая будет охватывать использование возобновляемых источников энергии, энергоэффективность, использование экологически чистых технологий, в том числе транспортных средств, и др. вопросы".

Как передает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов сказал на проведенном в видеоформате совещании по итогам 2020 года под председательством президента Ильхама Алиева.

По его словам, в данном направлении ведутся переговоры с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии: По предварительным оценкам, на данной территории имеется потенциал в более 4 000 мегаватт солнечной энергии, до 500 мегаватт ветряной энергии. Началась работа по инвентаризации мелких ГЭС. По предварительным данным, таких станций около 30 единиц, однако многие в непригодном состоянии. На трех станциях уже начаты восстановительные работы. Ведется работа по привлечению инвесторов к проектам "зеленой энергии".

Министр сказал, что завершение строительства ГЭС "Худаферин" и "Девичья башня" в Джабраильском районе внесет вклад в энергоснабжение этих территорий.