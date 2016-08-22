На Южно-Кавказский трубопровод в первом полугодии израсходовано 511 млн. долларов

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии этого года среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТ) составила 20,1 млн. кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, за отчетный период операционные расходы на ЮКТ составили примерно 13 млн. долларов, капитальные расходы - 498 млн. долларов, то есть в целом израсходовано 511 млн. долларов.

Отметим, что газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. По нему транспортируется газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию.

ЮКТ имеет двух операторов. Компания BP является ответственным техническим оператором по строительству и эксплуатации объектов, SOCAR - ответственным коммерческим оператором.

Напомним, что основными акционерами ЮКТ являются компании BP (28,8%), AzSCP (10%), "SGC Midstream" (6,7%), "Petronas" (15,5%), "LUKoil" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).