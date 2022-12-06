На юго-западе Ирана обнаружили новые залежи нефти

Иранские геологоразведчики обнаружили новые нефтяные залежи на юго-западе страны.

Иранские геологоразведчики обнаружили новые нефтяные залежи на юго-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил во вторник руководитель разведки месторождений Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) Мехди Факур.

"Были открыты новые залежи нефти на юго-западе страны", - сказал он.

По его словам, залежи были обнаружены иранскими нефтяниками благодаря освоению нового метода разведки углеводородных месторождений - аэромагниторазведки.

Как ранее во вторник отмечал Факура, ученые спроектировали в Иране первый самолет для проведения аэромагниторазведки, успевший совершить во вторник свой первый вылет и собрать первые данные, по которым и были обнаружены новые нефтяные залежи.