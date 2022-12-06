О нас

На юго-западе Ирана обнаружили новые залежи нефти

На юго-западе Ирана обнаружили новые залежи нефти Иранские геологоразведчики обнаружили новые нефтяные залежи на юго-западе страны.
Энергетика
6 декабря 2022 г. 15:50
На юго-западе Ирана обнаружили новые залежи нефти

Иранские геологоразведчики обнаружили новые нефтяные залежи на юго-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил во вторник руководитель разведки месторождений Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) Мехди Факур.

"Были открыты новые залежи нефти на юго-западе страны", - сказал он.

По его словам, залежи были обнаружены иранскими нефтяниками благодаря освоению нового метода разведки углеводородных месторождений - аэромагниторазведки.

Как ранее во вторник отмечал Факура, ученые спроектировали в Иране первый самолет для проведения аэромагниторазведки, успевший совершить во вторник свой первый вылет и собрать первые данные, по которым и были обнаружены новые нефтяные залежи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке New oil deposits discovered in southwestern Iran

Самое важное

Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
6 декабря 2022 г. 15:18
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
По Тертерскому делу освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
По "Тертерскому делу" освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
6 декабря 2022 г. 11:15
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
5 декабря 2022 г. 19:18
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Президент Азербайджана принял помощника президента России
Президент Азербайджана принял помощника президента России
5 декабря 2022 г. 13:25
Проводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
ФотоПроводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
5 декабря 2022 г. 10:43
Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти
Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти
4 декабря 2022 г. 17:51
Сотрудники трех ведомств Азербайджана провели обсуждения с командованием РМК в Ходжалы
Сотрудники трех ведомств Азербайджана провели обсуждения с командованием РМК в Ходжалы
3 декабря 2022 г. 19:26
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi