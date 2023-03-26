О нас

На трубопроводе в Англии произошла утечка нефти

На трубопроводе в Англии произошла утечка нефти Утечка нефти зафиксирована из трубопровода нефтегазовой компании Perenco в гавани города Пул на западе Англии.
Энергетика
26 марта 2023 г. 23:49
На трубопроводе в Англии произошла утечка нефти

Утечка нефти зафиксирована из трубопровода нефтегазовой компании Perenco в гавани города Пул на западе Англии.

Как передает Report со ссылкой на вещательную корпорацию ВВС, около 200 баррелей пластовой жидкости попало в залив в результате инцидента.

Прокачка нефти по трубопроводу остановлена, на место происшествия вызваны специалисты по ликвидации нефтяных разливов. Местные власти призвали жителей отказаться от заплывов в воде до последующего уведомления. Агентство по окружающей среде Великобритании проинформировало, что получило данные о "большом количестве нефти" в гавани Пула.

Глава муниципального совета Борнмута, Крайстчерча и Пула Филип Броадхед подтвердил информацию об утечке. Согласно телеканалу Sky News, местные власти объявили режим чрезвычайного положения из-за произошедшего.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İngiltərədə boru kəmərindən neft sızması olub

Другие новости из категории

В этом году экспорт нефти из Азербайджана в Австрию увеличился в 2 раза
В этом году экспорт нефти из Азербайджана в Австрию увеличился в 2 раза
26 марта 2023 г. 17:05
Азербайджан в 2 раза увеличил прибыль от экспорта нефти в Ирландию
Азербайджан в 2 раза увеличил прибыль от экспорта нефти в Ирландию
26 марта 2023 г. 15:42
Посол Азербайджана: Расширение TAP - отличный шаг
Посол Азербайджана: Расширение TAP - отличный шаг
26 марта 2023 г. 15:01
В этом году Азербайджан сократил экспорт нефти в Португалию в 3 раза
В этом году Азербайджан сократил экспорт нефти в Португалию в 3 раза
26 марта 2023 г. 14:37
Азербайджан значительно увеличил прибыль от экспорта нефти в Румынию
Азербайджан значительно увеличил прибыль от экспорта нефти в Румынию
26 марта 2023 г. 13:00
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились более чем на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились более чем на 34%
26 марта 2023 г. 11:00
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Испанию более чем в 3 раза
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Испанию более чем в 3 раза
25 марта 2023 г. 13:55
Азербайджанская нефть подешевела более чем на 3%
Азербайджанская нефть подешевела более чем на 3%
25 марта 2023 г. 13:27
Азербайджан увеличил прибыль от продажи нефти в Израиль до 29%
Азербайджан увеличил прибыль от продажи нефти в Израиль до 29%
25 марта 2023 г. 12:23
Азербайджан увеличил доходы от экспорта электроэнергии в 14 раз
Азербайджан увеличил доходы от экспорта электроэнергии в 14 раз
25 марта 2023 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi