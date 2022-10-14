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На TotalEnergies подали иск из-за разработки месторождения в РФ в обход санкций

На TotalEnergies подали иск из-за разработки месторождения в РФ в обход санкций Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше подтвердила, что в отношении к французской энергетической компании TotalEnergies подан иск из-за разработки месторождения в РФ.
Энергетика
14 октября 2022 г. 12:03
На TotalEnergies подали иск из-за разработки месторождения в РФ в обход санкций

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше подтвердила, что в отношении к французской энергетической компании TotalEnergies подан иск из-за разработки месторождения в РФ.

Как передает Report, в интервью телеканалу LCI она отметила, что ни одна компания не может действовать в обход санкций.

"Ни одна компания, будь она маленькая или крупная, не должна обходить санкции. Это четкая линия правительства с самого начала. Правосудие сделает свою работу… Это неприемлемо, чтобы французская компания действовала в обход санкций", - заявила министр.

Французская ассоциация Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom we stand подали жалобу в Национальную антитеррористическую прокуратуру в Париже, обвинив TotalEnergies в соучастии в военных преступлениях. Как утверждали истцы, продолжая разрабатывать Термокарстовое месторождение после начала боевых действий в Украине, TotalEnergies "способствовала обеспечению российского правительства средствами", необходимыми для боевых действий.

По данным France Presse, компания TotalEnergies опровергла все обвинения, заявив, что газовый конденсат, добываемый "Тернефтегазом", был вывезен за границу и поэтому не мог использоваться для производства топлива с целью заправки российских самолетов.

TotalEnergies до сентября владела 49% предприятия "Тернефтегаз", разрабатывающего Термокарстовое газоконденсатное месторождение на севере России. Остальная доля (51%) принадлежала российской группе "Новатэк", в которой TotalEnergies также владела 19,4% акций.

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