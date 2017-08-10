На месторождении "Западный Абшерон" бурят новую скважину

10 августа, 2017 11:35

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Начато бурение скважины №36 на стационарной морской платформе №54 месторождения "Западный Абшерон". Как передает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), работы выполняет Трест комплексных буровых работ по заказу НГДУ "Абшероннефть" ПО "Азнефть". Проектная глубина скважины до продуктивного пласта Кирмакинской свиты составит 770 м. Согласно расчетам геологов, суточный дебит скважины составит 20 тонн нефти.