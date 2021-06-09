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На месторождении "Бинагади" выросла добыча нефти

На месторождении "Бинагади" выросла добыча нефти В 2020 году фактическая добыча на блоке сухопутных нефтяных месторождений "Бинагади" составила 0,99 млн баррелей против прогноза 0,93 млн баррелей.
Энергетика
9 июня 2021 г. 18:03
На месторождении Бинагади выросла добыча нефти

В 2020 году фактическая добыча на блоке сухопутных нефтяных месторождений "Бинагади" составила 0,99 млн баррелей против прогноза 0,93 млн баррелей.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) за 2020 год.

Тем самым прогноз по добыче на этих месторождениях выполнен на 106,6%.

Поступления по месторождению "Бинагади" составили 3 млн 658 тыс. долларов США (114,92%) против прогноза в 1 млн 702,5 тыс. долларов.

Увеличение выплат в ГНФАР по сравнению с представленным прогнозом связано с ростом цен на нефть в конце 2020 года.

Отметим, что нефтегазоносный район Бинагади расположен на северо-западе Апшеронского полуострова. 29 сентября 2004 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Azen Oil Company B.V. подписали соглашение о совместной разработке. Контрактная площадь составляет 43,5 кв. км. Месторождение "Бинагади" эксплуатируется с 1896 года. Оно расположено в 9 км к северу от Баку. Месторождение эксплуатируется Binagadi Oil Company с 2005 года, оператором является Azen Oil Company B.V.( Global Energy).

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Версия на английском языке Oil production increases at Binagadi onshore block in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “Binəqədi” yatağında neft hasilatı artıb

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